Inseguimento maschile Oberhof 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’inseguimento maschile di Oberhof 2024, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Quattro gli azzurri ai nastri di partenza, tutti costretti a rincorrere le posizioni di vertice: Didier Bionaz, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel ed Elia Zeni. Assente, invece, Patrick Braunhofer, che non è riuscito a terminare la sprint all’interno dei migliori sessanta. L’eroe della giornata inaugurale si è rivelato il tedesco Benedikt Doll, che ha regalato una grande gioia al pubblico di casa. Alle sue spalle appaiono minacciosi i norvegesi Sturla Holm Laegreid, Endre Stroemsheim e i fratelli Johannes Thingnes e Tarjei Boe, lo sloveno Jakov Fak, l’altro teutonico Johannes Kuehn, gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson e l’elvetico Sebastian Stalder. Riflettori puntati, tra questi, soprattutto sul fenomeno norvegese Johannes Thingnes Boe, leader sia della classifica generale sia di quella di specialità.

L’inseguimento maschile di Oberhof 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 6 gennaio), con inizio fissato alle ore 12.25. La diretta televisiva della quarta tappa di Coppa del Mondo è affidata a Eurosport 1 HD e a Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.