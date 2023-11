Individuale maschile Oestersund 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’individuale maschile di Oestersund 2023, gara sulla distanza dei 20 km valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Saranno cinque gli azzurri che proveranno a ritagliarsi un piazzamento importante nella località svedese. Si tratta di Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, già visti all’opera nel terzo posto dell’Italia nella staffetta mista, Lukas Hofer, undicesimo insieme alla connazionale Rebecca Passler nella staffetta singola mista, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Soprattutto i primi due puntano a recitare un ruolo da protagonisti, dopo che nella passata stagione hanno dimostrato di poter reggere il confronto anche con i migliori al mondo. L’uomo da battere è il norvegese Johannes Thingnes Boe, dominatore incontrastato della Coppa del Mondo nella passata edizione.

L’individuale maschile di Oestersund 2023 è in programma per la giornata di oggi (domenica 26 novembre), con inizio fissato alle ore 11.20. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara di Coppa del Mondo degli azzurri e di tutti gli altri atleti, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.