Individuale maschile Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

A che ora e come seguire l’individuale maschile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 20 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. Per l’Italia scenderanno in pista Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz ed Elia Zeni. Attesa soprattutto per i primi due, capaci di conquistare dei buoni piazzamenti sia nella sprint sia nell’inseguimento degli scorsi giorni. Impossibile non dare per favorita la pattuglia norvegese, che può annoverare al suo interno gente del calibro di Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Sturla Holm Laegreid, Endre Stroemsheim, Johannes Dale-Skjevdal e Vetle Sjaastad Christiansen. Puntano ad interrompere l’egemonia scandinava, tra gli altri, i transalpini Quentin Fillon Maillet ed Eric Perrot, gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson e i tedeschi Benedikt Doll, Johannes Kuehn e Roman Rees.

L’individuale maschile di Nove Mesto è in programma nella giornata di oggi (mercoledì 14 febbraio), con inizio fissato alle ore 17.20. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la settima gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.