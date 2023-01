Federica Sanfilippo lascia il biathlon. Wierer: “Non meritavi di essere trattata così”

Federica Sanfilippo lascia il biathlon. La poliziotta della Val Ridanna, dopo la mancata convocazione per la prossima tappa di Anterselva, ha deciso di lasciare la Nazionale azzurra. “Venerdì scorso, a Ruhpolding, sono stata informata che avrei fatto parte della staffetta e poco dopo ho ricevuto la comunicazione che non sarei stata nemmeno convocata per le gare di casa ad Anterselva. Ho quindi capito indirettamente che non avrei più avuto alcuna possibilità di confrontarmi o chance per proseguire in questo Mondo”, ha raccontato ai microfoni di ‘Fondoitalia’.

“Non è semplice sentirsi messa da parte – ha proseguito Sanfilippo – ma ho dovuto comunque reagire e prendere la decisione più difficile della mia carriera. Quella di chiudere definitivamente con il biathlon, sport che mi ha dato moltissime soddisfazioni, che mi ha fatto crescere, trovare un lavoro e messo spesso alla prova sia come atleta che come persona in queste ultime due stagioni”. Il suo futuro si chiama sci di fondo: “I tecnici mi hanno dato la possibilità di esordire in Coppa del Mondo a fine anno in Val Müstair, dove è anche andata molto bene.Ho parlato ieri con il DT Stauder che mi ha confermato la disponibilità di provare nuovamente nello sci di fondo, probabilmente già nelle sprint di Livigno del prossimo weekend, dove non sarà semplice, ma voglio provarci per me e per le persone che hanno creduto in me”.

La notizia ha scatenato diverse reazioni tra cui quella della sua collega, nonché grande amica, Dorothea Wierer che su Instagram l’ha salutata così, scatenando una polemica neanche troppo velata: “Cara fedy, 23 anni fa iniziammo insieme la nostra avventura nel mondo del biathlon. Per me non è facile accettare quello che ti è successo. Credo che non ti meritassi di essere trattata cosi e credo che tu non abbia avuto le possibilità che meritavi. Non sei mai andata a genio a chi gestisce adesso le cose e quindi non si poteva arrivare a un risultato diverso. Sono molto molto amareggiata e delusa Il nostro sogno era quello di fare le olimpiadi di casa insieme e questo non potrà accadere e il nostro sogno si è infranto. Sono sicura che troverai il modo di essere apprezzata e dimostrare il tuo vero valore”.