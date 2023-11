Coppa del Mondo Oestersund 2023: programma, orari e copertura tv

Il massimo circuito di biathlon è pronto a riaprire i battenti. Si riparte da Oestersund (Svezia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2023/2024. Si comincia nella giornata di sabato 25 novembre, in cui avranno luogo prima la staffetta singola mista e poi la staffetta mista. Domenica 26 novembre, invece, sarà la volta dell’individuale femminile e di quello maschile. Dopo due giorni di break, poi, tra mercoledì 29 novembre e domenica 3 dicembre (sempre nella stessa località) ci sarà spazio per altre sei gare.

COPPA DEL MONDO 2023/2023: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

Riflettori puntati soprattutto sull’Italia, che cercherà di confermarsi su grandi livelli sia con gli uomini sia soprattutto con le donne. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il percorso degli azzurri e di tutti gli altri atleti nella tappa di Coppa del Mondo di Oestersund 2023, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti. Di seguito il calendario, il programma e gli orari nel dettaglio.

COPPA DEL MONDO OESTERSUND 2023: IL CALENDARIO

SABATO 25 NOVEMBRE – Staffetta singola mista (ore 12.30) e staffetta mista (ore 14.50)

DOMENICA 26 NOVEMBRE – Individuale femminile 15 km (ore 11.20) e individuale maschile 20 km (ore 14.30)

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE – Staffetta femminile (ore 15.20)

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE – Staffetta maschile (ore 15.20)

VENERDÌ 1° DICEMBRE – Sprint femminile 7.5 km (ore 14.45)

SABATO 2 DICEMBRE – Sprint maschile 10 km (ore 14.45)

DOMENICA 3 DICEMBRE – Inseguimento femminile 10 km (ore 14.00) e inseguimento maschile 12.5 km (ore 16.00)