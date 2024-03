Biathlon, Vittozzi: “Il mio sogno è diventato realtà, orgogliosa di me stessa”

Lisa Vittozzi ha commentato il successo in Coppa del Mondo generale di biathlon 2023/2024, arrivato al termine della mass start di Canmore, in Canada: “E’ stata difficile, ma ce l’ho fatta. Mi sono voluta godere il momento e sono scoppiata a piangere come una bambina. In questi anni ho vissuto sulle montagne russe, ma ora sono in vetta al mondo. Sono fiera di me stessa per aver lottato e per aver fatto diventare il mio sogno realtà“. La campionessa di Sappada è la seconda italiana dopo Dorothea Wierer a vincere la Sfera di Cristallo.