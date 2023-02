Biathlon, start list mass start maschile Mondiali Oberhof 2023

I Mondiali di biathlon 2023 ad Oberhof sono giunti ormai all’ultima giornata di gare, con le due mass start. Per quanto riguarda quella maschile, tanti saranno i protagonisti che si contenderanno le medaglie. In primis i norvegesi Boe, Laegreid, Christiansen, ma attenzione al francese Fillon Maillet o allo svedese Samuelsson. Per quanto riguarda i colori azzurri, ci sarà Tommaso Giacomel. Ecco la start list completa:

J.Boe NOR S.Laegreid NOR T.Boe NOR S.Samuelsson SWE V.Christiansen NOR Q.Fillon Maillet FRA M.Ponsiluoma SWE J.Dale NOR B.Doll GER R.Rees GER

14. T. Giacomel ITA