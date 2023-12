Biathlon: incredibile sprint ad Oestersund. Vince Nawrath, Bionaz 13esimo

Gara incredibile ad Oestersund! La prima sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024 si chiude con un risultato mai visto prima! In un finale pregno di sorprese vince la sua prima gara in CdM Philipp Nawrath, secondo Tarjei Boe e terzo Vebjoern Soerum. Didier Bionaz migliore degli azzurri 13esimo.

Il leader della generale Roman Rees imbecca una brutta gara, forse complice un malanno, e con tre errori in piedi chiude 56esimo. Johannes Boe chiude la striscia consecutiva di vittorie e podi nelle sprint, trovando tre errori (2+1) e chiudendo in 18esima a 1’35” dalla testa. Ponsiluoma sbaglia a terra ma trova un’ottima seconda parte di gara, chiudendo nel finale 11esimo a 59.3″. Male Laegreid al poligono, mai in palla chiude a 1’41” in 20esima posizione con un errore a terra.

Tra il secondo ed il terzo gruppo si accende inaspettatamente la gara. Parte a razzo Sebastian Samuelsson che dopo il primo poligono dà 12.5 secondi all’immediato inseguitore. Nella seconda parte di gara incrementa il suo vantaggio a 21.8 secondi prima del secondo poligono. Proprio in piedi butta via la gara con due errori e nel finale chiude quarto a 26.7″ dalla testa. Christiansen si trova in una situazione simile a quella dello svedese: al secondo poligono si gioca qualcosa di importante. Gli 1’06” passati al poligono gli precludono il risultato e conclude in nona posizione a 57.5″.

Tarjei Boe parte con un primo giro non incredibile, ma al poligono trova lo zero, fondamentale per questa gara. Nel secondo giro accelera e capisce di potersi portare in testa alla gara, dopo gli errori di Samuelsson. E’ letale al secondo poligono e con il 10/10 ed un ottimo terzo giro chiude al primo posto momentaneo, secondo nel risultato finale a 18.7″.

Philipp Nawrath come di consueto parte forte nel primo giro ed anche al poligono è solido. Nel secondo incrementa il suo passo e si porta davanti a Boe. Al secondo poligono non sbaglia e con un finale incredibile chiude primo con il secondo tempo sugli sci.

Vebjoern Soerum rovina la festa allo svedese sul più bello. Partito con un primo giro letargico (25esimo tempo sugli sci) trova un velocissimo 5/5. Nel secondo giro si migliora e si mantiene nelle prime otto posizioni. Al secondo poligono con un fantastico 21.9 di shooting time si porta al quarto posto. Con il miglior terzo giro generale svernicia Samuelssson e chiude ad un secondo dal compagno di squadra, in terza posizione. 19.8″ per lui.

I risultati degli italiani

Didier Bionaz è il primo degli azzurri a partire. Con un ottimo primo giro e un buon primo poligono senza errori è in lizza per il podio. Nel secondo giro si conferma in forma ma in piedi, nonostante tutti i bersagli centrati, impiega 41.3″ a sparare, perdendo il trenino vincente. Chiude in un’ottima 13esima posizione eguagliando il miglior risultato in carriera, a 1’01” dalla testa.

Tommaso Giacomel si conferma in gran forma sugli sci. Con il settimo tempo sugli sci nel primo giro chiude però quattro bersagli su cinque nella prima serie. Continua bene anche nella seconda parte di gara, ma analogamente alla prima sessione di tiro, chiude infine con un 8/10. Nel terzo giro perde un po’ di smalto e chiude in 14esima posizione a 1’17”, mantenendo il pettorale blu.

Buona gara di Lukas Hofer che dà buoni risultati nel fondo. Al poligono sbaglia due volte e chiude in 19esima posizione a 1’36”.

Elia Zeni chiude sfortunatamente a pochi decimi dalla zona punti: 42esimo tempo con un errore per lui a 2’09”. Male Braunhofer, 81esimo con due errori a 3’44” e fuori dall’inseguimento.