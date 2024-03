Biathlon, sprint maschile Canmore 2024: Johannes Boe stravince, secondo un ottimo Giacomel

Il dominatore della sprint maschile di Canmore 2024, gara sulla distanza dei 10 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon, è Johannes Boe. Gara strepitosa del talento norvegese, che taglia il traguardo in 23:37.0, rifilando oltre un minuto agli avversari. Per lui si tratta della 37^ vittoria in sprint in Coppa del Mondo e dell’83^ vittoria in carriera. E anche in classifica generale i giochi sembrano ormai fatti.

Secondo posto invece per un super Tommaso Giacomel, che nonostante l’errore al secondo poligono conquista la piazza d’onore. L’azzurro è di fatto il primo degli umani – alle spalle di un irraggiungibile Johannes Boe – e grazie ad un finale in crescendo riesce a stare davanti a Tarjej Boe per un secondo e mezzo. L’atleta scandinavo può comunque consolarsi con la Coppa di specialità e completa il podio. In top 5 Jacquelin e Botn, che erano davanti a Giacomel ma sono crollati nel tratto conclusivo, rinunciando al podio. Niente top 10 per Lukas Hofer, che paga a caro prezzo i tre errori al poligono e malgrado un buon tempo sugli sci deve accontentarsi della tredicesima piazza. Applausi per Elia Zeni, 24° col doppio zero; più indietro Didier Bionaz e Patrick Braunhofer.

ORDINE DI ARRIVO

J.T. Boe (NOR) 23:37.0 T. Giacomel (ITA) +1:02.7 T. Boe (NOR) +1:04.2 E. Jacquelin (FRA) +1:12.2 J.O. Botn (NOR) +1:13.2 S. Samuelsson (SWE) +1:16.3 E. Perrot (FRA)/J. Kuehn (GER) +1:20.4 D. Riethmuller (GER) +1:22.4 D. Pidruchnyi (UKR) +1:28.5

13. L. Hofer (ITA) +1:51.5

24. E. Zeni (ITA) +2:31.0

42. D. Bionaz (ITA) +2:58.1

53. P. Braunhofer (ITA) +3:14.9