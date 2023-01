Biathlon, sprint femminile Pokljuka 2023: Wierer sul podio dietro E.Öberg e Simon, disastro Vittozzi

I risultati e la classifica finale della sprint femminile di Pokljuka, parte della quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023. In Slovenia trionfa Elvira Öberg, al suo secondo successo stagionale dopo l’inseguimento di Annecy-Le Grand-Bornand. La svedese chiude la sua gara senza errori al tiro, come anche le altre due atlete salite sul podio, ovvero Julia Simon e la nostra Dorothea Wierer. Per l’azzurra si tratta della seconda apparizione sul podio in questa CdM dopo il secondo posto ottenuto nell’inseguimento di Kontiolahti, durante la prima tappa.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Gara assolutamente da dimenticare per Lisa Vittozzi, partita con il pettorale numero uno e protagonista di una prestazione disastrosa nei due poligoni. Quattro errori nel primo, due nel secondo per colei che era terza in classifica generale. Sia lei che Rebecca Passler non riescono a trovare un posto nelle 60 e a conquistare la qualificazione per la gara ad inseguimento di sabato. C’è da segnalare la discreta prova di Federica Sanfilippo, che faceva il suo esordio in questa stagione di CdM. La 32enne di Vipiteno e Samuela Comola invece riescono a restare senza troppi patemi nelle 60.

CLASSIFICA FINALE

E. Öberg (SWE) 20:25.2 J. Simon (FRA) +6.9 D. Wierer (ITA) +18.7 P. Batovska Fialkova (SVK) +26.5 M. Davidova (CZE) +28.7 D. Herrmann (GER) +36.3 L. Persson (SWE) +40.1 S. Chauveau (FRA) +42.4 I.L. Tandrevold (NOR) +46.0 M. Eder (FIN) + 52.2

39. S. Comola (ITA) +1:54.7

47. F. Sanfilippo (ITA) +2:03.4

65. L. Vittozzi (ITA) +2:43.1

75. R. Passler (ITA) +3:41.8