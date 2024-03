Biathlon, risultati e classifica staffetta femminile Soldier Hollow 2024: Norvegia vince gara e Coppa di specialità

Ingrid Landmark Tandrevold taglia per prima il traguardo e regala alla Norvegia il successo nella staffetta femminile di Soldier Hollow e di conseguenza anche la Coppa di Specialità dopo essere partita con un solo punto di vantaggio ai danni di Svezia e Francia. Una gara in cui la formazione scandinava per tre frazioni ha lottato alla pari contro la Germania, prima che appunto Tandrevold facesse il vuoto nell’ultima parte, relegando a 17″ Kink. In terza posizione, ben distante a 42″ la Svezia, che grazie al lavoro di Hanna ed Elvia Oeberg nella seconda metà di gara riesce a prendere il terzo gradino del podio. Giornata difficile per la Francia, che non riesce a fare meglio del sesto posto. Una discreta prestazione da parte dell’Italia in una gara in cui decide di far riposare la sua punta di diamante Lisa Vittozzi. La squadra composta da Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Michela Carrara e Beatrice Trabucchi chiude in nona posizione.

ORDINE DI ARRIVO

1. Norvegia 1:04:15.5

2. Germania +17.2

3. Svezia +42.0

4. Austria +1:36.0

5. Repubblica Ceca +1:40.5

6. Francia +2:01.8

7. Ucraina +2:17.8

8. Polonia +2:21.5

9. ITALIA +2:31.6

10. Slovenia +3:17.4