Cadice-Atletico Madrid 2-0, Simeone: “In trasferta non rendiamo come in casa, testa all’Inter”

L’Atletico Madrid perde in casa del Cadice nella 28ª giornata di Liga 2023/2024. Non buone sensazioni per i Colchoneros, sopratutto in vista del ritorno di Champions League contro l’Inter di mercoledì. Ecco le parole di Simeone: “Siamo partiti bene, ma alla prima difficoltà ci siamo disuniti. Dopo il gol subito siamo usciti dalla partita. Facciamo molta più fatica in trasferta che in casa. Stiamo lavorando al massimo per provare a migliorare su ogni aspetto, ma non sempre ci riusciamo. Ora dobbiamo concentrarci sull’Inter, non possiamo essere gli stessi di oggi”.