Biathlon, risultati e classifica staffetta femminile Anterselva 2023: vince la Francia, Italia quarta

La Francia vince la staffetta femminile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Le transalpine hanno chiuso la gara in 1:07:21.3, davanti alla Svezia e alla Germania.

L’Italia, con Passler, Wierer, Auchentaller e Vittozzi, hanno terminato in rimonta al quarto posto. Le azzurre sono andate davvero vicino al podio, con una straordinaria frazione finale di Lisa Vittozzi. Quest’ultima, infatti, non ha commesso errori al poligono e per pochi secondi non è riuscita ad accorciare definitivamente sulla tedesca Kebinger.

LA CLASSIFICA:

1.FRANCIA 1:07:21.3

2.SVEZIA (+45.2)

3.GERMANIA (+1:16.9)

4.ITALIA (+1:30.4)

5.AUSTRIA (+1:56.1)

6.NORVEGIA (+2:35.4)

7.SVIZZERA (+3:13.2)

8.CANADA (+3:42.1)

9.UCRAINA (+3:49.0)

10.REPUBBLICA CECA (+4:12.7)