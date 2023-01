Biathlon, risultati e classifica mass start maschile Ruhpolding 2023: dominio Norvegia, Giacomel ventesimo

Johannes Thingnes Boe vince la mass start maschile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Il norvegese ha risolto la gara con uno sprint finale incredibile su Vetle Sjaastad Christiansen, secondo a 19.3 di ritardo. Terza posizione poi per ancora un norvegese, Sturla Holm Laegreid, a 35.3 secondi di distacco dalla testa

L’unico azzurro in gara, Tommaso Giacomel, ha chiuso in ventesima posizione a +1:58.3 dalla prima posizione. L’italiano ha commesso 5 errori totali, 2 in apertura e 3 in chiusura. L’azzurro infatti non inizia al meglio la gara, con 2 errori, ma nei successivi due poligoni è molto preciso e recupera posizioni. Giacomel infatti arriva ottavo all’ultimo poligono, ma commette ben tre errori e si stacca definitivamente dalle posizioni da top ten.

LA CLASSIFICA:

1.Johannes Thingnes BOE (NOR) 36:12.0

2.Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN (NOR) +19.3

3.Sturla Holm LAEGREID (NOR) +35.3

4.Tarjei BOE (NOR) +36.4

5.Emilien JACQUELIN (FRA) +49.7

6.Vytautas STROLIA (LTU) +55.6

7.Sebastian SAMUELSSON (SWE) +59.3

8.Justus STRELOW (GER) +1:00.1

9.Sebastian STALDER (SUI) +1:06.1

10.Fabien CLAUDE (FRA) +1:18.1

20. Tommaso GIACOMEL (ITA) +1:58.3