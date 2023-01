Biathlon, risultati e classifica mass start femminile Ruhpolding 2023: Vittozzi ancora sul podio, seconda dietro Simon

I risultati e la classifica della mass start femminile, che ha chiuso il fine settimana di gare a Ruhpolding per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Terzo successo stagionale per Julia Simon, che dopo essersi riposata ieri nella giornata dedicata alla staffetta, è tornata in pista sui livelli che ha messo in mostra finora in questa stagione e in un finale concitato non ha lasciato spazio alle avversarie. Una gara decisa quasi al fotofinish, con la transalpina che negli ultimi metri del tracciato è riuscita a trovare l’allungo decisivo su Lisa Vittozzi e sulla connazionale Chevalier. Simon è sempre più leader della generale, davanti ad Elvira Oeberg oggi assente e alla nostra Lisa, che guadagna punti sulla svedese.

CLASSIFICA GENERALE

Altra superba prestazione da parte dell’azzurra, che chiude la settimana con tre podi in altrettante gare dopo la vittoria nell’individuale e il terzo posto nella staffetta. Un solo errore al tiro per lei, che nel finale ha anche provato ad andar via, provando uno scatto improvviso al quale però Simon è riuscita a rispondere da campionessa. Prestazione da dimenticare per Dorothea Wierer, crollata con ben sette errori al tiro. Al traguardo è 23esima con un ritardo di 2 minuti e 52 secondi. La veterana resta però quarta nella generale.

CLASSIFICA FINALE

J. Simon (FRA) 32:52.0 L. Vittozzi (ITA) +2.6 A. Chevalier (FRA) +6.7 L. Persson (SWE) +30.7 V. Voigt (GER) +41.5 H. Oeberg (SWE) +42.4 L.T. Hauser (AUT) +44.6 A. Magnusson (SWE) +1:08.3 E. Lunder (CAN) +1.09.3 C. Chevalier (FRA) +1.10.1

23. D. Wierer (ITA) +2:52.8