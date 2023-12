Biathlon, risultati e classifica inseguimento maschile Hochfilzen 2023: trionfa Johannes Boe, 12° Giacomel

Uno straordinario Johannes Boe vince l’inseguimento maschile di Hochfilzen 2023, seconda gara individuale della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulla distanza dei 12.5 km il fenomeno norvegese commette un solo errore nella prima serie in piedi, poi è implacabile agli altri poligoni e sugli sci come di consueto vola andandosi a prendere un successo di rimonta, visto che partiva con pettorale 11. 33.05.01 il tempo al traguardo.

Nel primo giro fa la differenza Laegreid che prende il volo e trova anche trenta secondi di vantaggio, fatale però al norvegese il secondo poligono a terra in cui commette un errore. Samuelsson e Tarjei Boe non sbagliano e si avvicinano, lo svedese lo passa prima della prima serie in piedi. E intanto, anche Johannes Boe recupera sornione posizioni volando sugli sci. Ai poligoni, poi, è perfetto, si invola così al comando prima dell’ultima serie in piedi, in cui mantiene il solito sangue freddo andando a vincere senza rivali. Podio tutto norvegese: Dale-Skjevdal secondo, terzo Tarjei Boe, Laegreid quarto e per trovare una nazionalità diversa dobbiamo attendere la quinta posizione ad appannaggio dello svedese Samuelsson,

Per l’Italia, Tommaso Giacomel è impreciso in occasione dei primi due poligoni a terra con un errore a testa, poi ancora penalità per lui da scontare in piedi e conclude con la dodicesima posizione. Tanti errori ai poligoni per Lukas Hofer, venticinquesimo, e Didier Bionaz, trentesimo, entrambi comunque a punti, trentottesimo Elia Zeni e quarantaduesimo Patrick Braunhofer. Di seguito ecco i risultati.

RISULTATI INSEGUIMENTO HOCHFILZEN

Johannes Boe (NOR) 33.05.1 Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +22.6 Tarjei Boe (NOR) +28.4 Sturla Holm Laegreid (NOR) +39.2 Sebastian Samuelsson (SWE) +48.5 Emilian Jacquelin (FRA) +52.8 Eric Perrot (FRA) +1.00.2 Endre Strømsheim (NOR) +1.11.3 Quentin Fillon-Maillet (FRA) +1.20.6 Benedikt Doll (GER) +1.30.7 Vetle Christiansen (NOR) +1.44.1 Tommaso Giacomel (ITA) +1.47.4

25. Lukas Hofer (ITA) +3.14.9

30. Didier Bionaz (ITA) +3.51.8

38. Elia Zeni (ITA) +4.22.3

42. Patrick Braunhofer (ITA) +4.44.5