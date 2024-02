Biathlon, Mondiali Nove Mesto 2024: Vittozzi da urlo, medaglia d’argento nella mass start

Ancora un exploit di Lisa Vittozzi ai Mondiali di biathlon di Nove Mesto. L’azzurra, già oro nell’individuale, conquista anche il terzo argento in questa edizione iridata, chiudendo in seconda posizione la mass start di questo pomeriggio. Per la sappadina è la dodicesima medaglia in carriera, proprio come Dorothea Wierer. Meglio di lei oggi soltanto la fenomenale francese Justine Braisaz, con zero errori e un tempo di 34.37.2 irraggiungibile per tutte, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Lou Jeanmonnot, bronzo con quasi un minuto di ritardo e un errore al poligono. Wierer, con tre errori, chiude in ventesima posizione.

Al primo poligono le azzurre non sbagliano, Vittozzi si trova in terza posizione e non sbaglia nemmeno nella seconda serie di tiri, mentre Wierer sbaglia due volte ed esce così di scena. Vittozzi è perfetta anche nella terza serie di tiri ed è seconda alle spalle di Braisaz, troverà lo zero anche nell’ultimo poligono di questa sua strepitosa gara, e così la differenza la fa soltanto l’abilità sugli sci della transalpina.

“Questi Mondiali sono stati molto soddisfacenti per me – ha commentato Vittozzi – Quella di oggi è la mia quarta medaglia. Quando ho detto ‘voglio migliorare il Mondiale di Oberhof’, sono stata un po’ ambiziosa, però a conti fatti ho avuto ragione. Il motivo per cui sono qui è perché non ho mai mollato e ci ho sempre creduto. Ho cercato di gestire la gara al meglio. nell’ultima parte le avversarie sono andate molto forte. Ho gestito il poligono al meglio e con il mio passo è arrivato il risultato. Chiaro che le medaglie vinte in precedenza hanno aiutato a togliere la pressione di dover vincere per forza oggi. Mi sono gustato il Mondiale, soprattutto l’ultimo giro della gara di oggi. Ci sarà ancora un mese tosto di gare, adesso penso solo a riposarmi un po’”.