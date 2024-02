Biathlon, individuale maschile Nove Mesto Mondiali 2024: trionfa il solito Johannes Boe, male gli italiani

Johannes Boe domina l’individuale maschile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 20 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon, e scrive la storia. Vittoria numero 80 in carriera per il fenomeno norvegese, che sulla neve ceca della Vysočina Arena ha rifilato un distacco notevole a tutti gli avversari, tagliando il traguardo in 45:49.0. Alle sue spalle il fratello Tarjej Boe (+58.9), mentre il primo degli umani è il tedesco Benedikt Doll, medaglia di bronzo con un ritardo di 1:53.3. Sfuma dunque il podio tutto norvegese nonostante le premesse ci fossero tutto, persino durante la gara: Dale però è crollato nel finale con quattro errori all’ultimo poligono e Laegreid uguale con 2 errori nel finale.

A completare la top 5, dunque, il lettone Rastorgujevs, che senza le imprecisioni nel momento clou probabilmente avrebbe ottenuto una medaglia, e il francese Jacquelin. Giornata da dimenticare invece per gli italiani: Lukas Hofer è scivolato fuori dalle prime 20 posizioni con un ritardo di 5’30”. Disastroso invece Tommaso Giacomel, crollato dopo un primo poligono perfetto e addirittura fuori dai primi 40 con 7’17” di ritardo dalla vetta. Di poco alle sue spalle Didier Bionaz (+7’39”).

PROGRAMMA E COPERTURA TV

ORDINE DI ARRIVO

J. Boe (NOR) 45:49.0 T. Boe (NOR) +58.9 B. Doll (GER) +1:53.3 A. Rastorgujevs (LAT) +2:50.2 E. Jacquelin (FRA) +3:03.2 Q. Fillon Maillet (FRA) +3:16.2 S. Samuelsson (SWE) +3:28.7 E. Perrot (FRA) +3:32.1 J. Fak (SLO) +3:35.6 T. Mikyska (CZE) +4:14.9

24. L. Hofer (ITA) +5:30.9

41. T. Giacomel (ITA) +7:17.4

44. D. Bionaz (ITA) +7:39.9