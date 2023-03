Biathlon, Coppa del Mondo maschile: classifica generale aggiornata dopo inseguimento Oslo 2023

Johannes Thingnes Boe vince l’inseguimento maschile di Oslo, valido per la Coppa del Mondo di biathlon 2022/23. Il norvegese ha chiuso in 32:34.0 davanti a Fillon Maillet e a Laegreid. Il francese ha terminato con 32.7 di ritardo, mentre il norvegese con 49.1 di ritardo.

Tra gli azzurri Tommaso Giacomel ha terminato in decima posizione, con 1:27.9 di ritardo, mentre 44esimo Daniele Cappellari, con 4:40.0 di troppo dalla vetta. Ecco la classifica generale aggiornata dopo la gara odierna.

LA CLASSIFICA GENERALE:

1.Johannes Thingnes BOE (NOR) 1499

2.Sturla Holm LAEGREID (NOR) 1053

3.Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN (NOR) 875

4.Benedikt DOLL (GER) 768

5.Martin PONSILUOMA (SWE) 739

6.Johannes DALE (NOR) 656

7.Tarjei BOE (NOR) 648

8.Roman REES (GER) 630

9.Quentin FILLOT-MAILLET (FRA) 621

10.Fabien CLAUDE (FRA) 606

11.Tommaso GIACOMEL (ITA) 556

46.Didier Bionaz (ITA) 78

54. Patrick Braunhofer (ITA) 55

94. Elia Zeni (ITA) 1