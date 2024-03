Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: classifica generale finale dopo mass start Canmore

Johannes Boe domina la mass start di Canmore, Canada, ultima gara della Coppa del Mondo maschile di biathlon 2023/2024. Il norvegese stacca la concorrenza dal secondo giro e sfiora il 40° zero della carriera sbagliando all’ultimo tiro dell’ultimo poligono. 36:03.4 il tempo del 30enne di Stryn, che vince anche la classifica generale, oltre a quella di specialità. Il primo degli “altri” è il connazionale Dale (+44.5). Completa il podio Jacquelin (+1:07.2), otto secondi davanti a Tommaso Giacomel (+1:15.1). Qualche rimpianto per l’azzurro, che ha chiuso con un errore in più del francese e aveva un passo sugli sci più veloce del transalpino. Quinto posto per il fratello di Johannes Boe, Tarjei (+1:19.9). Sesto Ponsiluoma (+1:23.9), settimo Fillon Maillet (+1:31.4), ottavo Christiansen (+1:33.4), nono il lettone Rastrogujevs (+1:41.8). Decimo e undicesimo gli altri due azzurri Hofer e Bionaz, appaiati a 1:53.9. 19/20 al poligono per Bionaz, che sfiora il miglior risultato della carriera. Sempre più nella storia del biathlon Johannes Boe, che ha centrato l’11ª vittoria stagionale. Podio numero 52, su 75 piazzamenti disponibili, per la Norvegia, ancora più dominatrice di questo sport. Grande giornata anche per il biathlon azzurro, che mette due italiani in top ten per la prima volta da febbraio 2001.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO MASCHILE

Johannes Thingnes Boe (Norvegia) 1262 Tarjei Boe (Norvegia) 1080 Johannes Dale-Skjevdal (Norvegia) 949 Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 862 V. S. Christiansen (Norvegia) 817 Emilien Jacquelin (Francia) 712 Endre Stroemsheim (Norvegia) 700 Tommaso Giacomel (Italia) 698 Sebastian Samuelsson (Svezia) 671 Martin Ponsiluoma (Svezia) 638

21. Didier Bionaz (Italia) 348

25. Lukas Hofer (Italia) 309

48. Elia Zeni (Italia) 64

49. Patrick Braunhofer (Italia) 64