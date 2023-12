Biathlon, Coppa del Mondo Lenzerheide 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Lenzerheide 2023, appuntamento valevole per la terza tappa del massimo circuito di biathlon. Le gare sono in programma da giovedì 14 a domenica 17 dicembre sulla neve della località elvetica. Per quest’appuntamento, l’ultimo per l’anno solare attualmente in corso, il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato 10 azzurri (equamente divisi tra donne e uomini): Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi saranno al via in campo femminile mentre in quello maschile spazio a Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

Sulla pista svizzera andranno in scena due sprint, due inseguimenti e, infine, (per la prima volta in questa stagione) due mass start. In casa Italia riflettori puntati soprattutto su Vittozzi, che si trova in un ottimo momento di forma e occupa meritatamente il terzo gradino della classifica generale. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Lenzerheide 2023 è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la terza tappa del massimo circuito fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO LENZERHEIDE 2023: IL CALENDARIO

Giovedì 14 dicembre – Sprint femminile 7.5 km (ore 14.15)

Venerdì 15 dicembre – Sprint maschile 10 km (ore 14.15)

Sabato 16 dicembre – Inseguimento femminile 10 km (ore 12.45) e inseguimento maschile 12.5 km (ore 14.40)

Domenica 17 dicembre – Mass start femminile 12.5 km (ore 12.30) e mass start maschile 15 km (ore 14.45)