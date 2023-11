Biathlon, Coppa del Mondo 2023/2024: successo Svezia nella staffetta singola mista. L’Italia chiude 11ma

Parte la Coppa del Mondo di biathlon ed è la Svezia ad aggiudicarsi la prima vittoria. Nella staffetta singola mista, il duo formato da Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg arriva davanti a tutti con +13.8 di margine sulla Norvegia che schierava Laegreid e Arnekleiv. Una gara che si è decisa all’ultimo poligono, in cui sia Oeberg che Arnekleiv non sono state perfette, ma la migliore velocità di esecuzione della svedese ha fatto la differenza rispetto all’avversaria. Sul terzo gradino del podio ci sale la Francia di una strabiliante Julia Simon, che nella seconda parte di gara rimedia ai tanti errori di Fabrien Claude, inventandosi una rimonta clamorosa dal decimo al terzo posto. Poca gloria per l’Italia di Rebecca Passler e Lukas Hofer, quest’ultimo al rientro dopo la sfortunata stagione 2022/2023. I nostri chiudono in 11esima posizione, pagando diversi errori al tiro nella parte centrale di gara.

