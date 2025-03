Lasciati alle spalle i Mondiali di Lenzerheide, la Coppa del Mondo si prepara a tornare sulla scena per il trittico di appuntamenti finali, tre tappe che toccheranno nell’ordine Nove Mesto (Repubblica Ceca), Pokljuka (Slovenia) ed infine Oslo (Norvegia). Dodici gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl per le gare in programma tra giovedì 6 e domenica 9 febbraio per la tappa ceca. Programma che riserva l’apertura al settore maschile, chiamato in pista alle 18:25 di giovedì per la sprint, seguita il giorno successivo dalla prova femminile. Sabato quindi spazio al duplice inseguimento, con le staffette che completeranno domenica il programma.

I convocati

Forte dell’argento ai Mondiali di Lenzerheide nella 20km e dei tre podi raccolti in stagione, Tommaso Giacomel guiderà il gruppo azzurro che al maschile potrà contare anche su Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari. Sei anche le convocate al femminile: saranno presenti in Repubblica Ceca Dorothea Wierer, Michela Carrara, Hannah Auchetaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Linda Zingerle.

La classifica generale

(aggiornata dopo inseguimento Anterselva)

Sturla Holm Laegreid (NOR) 854 Johannes Thingnes Boe (NOR) 806 Eric Perrot (FRA) 585 Emilien Jacquelin (FRA) 567 Tarjei Boe (NOR) 553 Sebastian Samuelsson (SVE) 549 Vebjoern Soerum (NOR) 491 Quentin Fillon Maillet (FRA) 490 Tommaso Giacomel (ITA) 465 Fabien Claude (FRA) 437

29. Lukas Hofer (ITA) 187

39. Didier Bionaz (ITA) 105

58. Daniele Cappellari (ITA) 23

66. Elia Zeni (ITA) 10

80. Patrick Braunhofer (ITA) 1

Il calendario di Coppa del Mondo

7. NOVE MESTO (CZE)

Gio. 06/03/25 – Sprint maschile – ore 17.20

Ven. 07/03/25 – Sprint femminile – ore 17.20

Sab. 08/03/25 – Pursuit maschile – ore 14.45

Sab. 08/03/25 – Pursuit femminile – ore 17.40

Dom. 09/03/25 – Staffetta maschile – ore 13.30

Dom. 09/03/25 – Staffetta femminile – ore 16.45

8. POKLJUKA (SLO)

Gio. 13/03/25 – Individuale femminile – ore 15.15

Ven. 13/03/25 – Individuale maschile – ore 15.15

Sab. 14/03/25 – Staffetta mista – ore 13.05

Sab. 15/03/25 – Staffetta singola mista – ore 15.45

Dom. 16/03/25 – Mass start femminile – ore 13.05

Dom. 16/03/25 – Mass start maschile – ore 15.45

9. OSLO (NOR)

Ven. 21/03/25 – Sprint maschile – ore 13.30

Ven. 21/03/25 – Sprint femminile – ore 16.15

Ven. 22/03/25 – Pursuit maschile – ore 13.45

Ven. 22/03/25 – Pursuit femminile – ore 16.05

Ven. 23/03/25 – Mass start maschile – ore 13.15

Ven. 23/03/25 – Mass start femminile – ore 15.45