Biathlon, bis di Wierer a Ostersund: “Duello con le francesi stuzzicante, la mia stagione è positiva”

La regina di Ostersund si gode la seconda vittoria in Svezia in pochi giorni. Dopo aver trionfato nell’individuale, Dorothea Wierer, la formidabile azzurra del biathlon, ha dato spettacolo e trovato il bis nella mass start, precedendo le due francesi, tra cui Simon con cui sta duellando nella classifica per il cristallo: “Sono molto contenta, non avevo buone sensazioni nel riscaldamento come spesso mi accade, ma l’obiettivo principale era sparare bene al poligono, dove si decidono spesso le gare e così ho fatto. In questo periodo sono molto concentrata su me stessa, avevo un buon treno con le due francesi che sono molto in forma, il confronto era stuzzicante. Sono uscita dall’ultimo poligono in testa ed ero sicura che i prendessero perché loro sono forti nell’ultimo giro, dovevo evitare di arrivare insieme a loro al traguardo perché mi avrebbero battuto, così ho cercato di mettere in pista tutto le energie che avevo in corpo, e forse anche di più”.

E sulla sua stagione: “Sono arrivata ad un punto della mia carriera in cui preferisco lavorare sulla qualità e non più tanto sulla quantità, il riposo è importante e talvolta è più utile di un’ora sugli sci. Continuo a non guardare la classifica di Coppa del mondo, i punti di vantaggio di Simon nei confronti miei e di Lisa Vittozzi sono parecchi, si merita la vittoria. Io sono comunque soddisfatta della mia stagione, qualunque piazzamento finale arriverà non cambierà di una virgola il mio bilancio”.