Softball, Mondiali 2024: Italia ok all’esordio, Cina battuta 6-0

Buona la prima per l’Italia nei mondiali di softball 2024. Al debutto nel Gruppo A, le azzurre battono la Cina per 6-0 al Campo Comunale di Castions di Strada (Udine). Pronostico rispettato per le azzurre davanti al proprio pubblico, con un sesto inning da incorniciare con tre home run dopo quello cancellato a Piancastelli con un challenge dalla selezione asiatica.

L’Italia si presenta in pedana di lancio con Nicolini, in pochi minuti arrivano subito i tre out e le azzurre muovono il punteggio in attacco con Piancastelli e Barbara. Il 2-0 resiste anche nel secondo inning, quando le ragazze allenate da Pizzolini non vanno oltre la seconda base raggiunta da Koutsoyanopulos e Rotondo. Le padrone di casa hanno la possibilità di muovere il punteggio nel terzo inning, con Piancastelli che prima sfiora l’home run e poi si accomoda in terza base, ma Cecchetti colpisce sporco e la Cina mette a segno il terzo out. Per le asiatiche permangono i problemi sui lanci di Nicolini, ma anche le azzurre incassano una veloce triplice eliminazione nella quarta ripresa.

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Nel quinto inning arriva invece una beffa per Piancastelli: Erika trova un clamoroso home run, l’Italia festeggia i due punti ma la Cina chiama challenge e ha ragione. Tutto annullato per partenza anticipata di Dayton, dal possibile 4-0 si torna dunque al 2-0 che accompagna le due squadre da inizio match. L’amarezza, però, viene subito cancellato da una poderosa doppietta di fuori campo di McKenzie Barbara e Filler. Poi si aggiunge alla festa anche Marta Gasparotto: la giocatrice di casa si presenta nel migliore dei modi alla prima battuta, mentre la Cina aveva mandato in pedana Wei Yuchen, assieme a lei arriva in casa base anche Sheldon per il 6-0. Il settimo inning si chiude con altri tre out per le avversarie, l’Italia parte col piede giusto e domani, martedì 16 luglio, tenterà l’impresa contro le campionesse del mondo degli Stati Uniti.