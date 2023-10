Skateboarding: ai Mondiali di Ostia è grande Italia

Nei primi giorni di qualificazione ai Campionati del mondo Skateboarding Park Roma/Ostia 2023, che fino a domenica prossima animano il lido della Capitale nel bellissimo skatepark “The Spot”, è grande Italia. Dopo i risultati maschili di ieri, con Alessandro Mazzara ed Alex Sorgente tra le primissime posizioni al mondo, anche le ragazze hanno fatto un grande cammino.

Lucrezia Zarattini è la terza delle 5 heats in cui gareggiavano le 70 migliori skater del globo. La prima run è “sporcata” da una caduta nel finale che ne compromette il risultato, solo 35.70 punti, facendo oltretutto temere per il proseguo della gara. Per fortuna è solo una contusione al costato che non condiziona, anzi motiva ancora di più, l’appena ventenne atleta di Brugherio nella seconda prova. Anche per lei, 47° ai Mondiali 2022 e 52° al Tour di San Juan, si tratta di un traguardo mai raggiunto finora. Sono dunque tre gli atleti azzurri impegnati nei quarti di finale di venerdì, tutti potenzialmente in grado di passare alle semifinali.