Skateboard, Agustin Aquila sogna Parigi 2024: l’azzurro accede alla fase finale di qualificazione nello Street

Va in archivio con una buona notizia il World Skateboarding Tour Park e Street di Dubai. La nazionale di skateboard azzurro piazza infatti un altro atleta alla fase di qualificazioni ai Giochi di Parigi 2024, con l’appuntamento fissato a Shanghai dal 14 al 19 maggio e a Budapest, dal 18 al 23 di giugno. Si tratta di Agustin Lautaro Aquila che al Dubai Harbour, nella gara dello scorso weekend riservata alla disciplina dello Street, ha centrato i quarti di finale e il ventunesimo posto con il punteggio di 52.85, che gli ha permesso di salire nel ranking olimpico (OQS) in 40° posizione. Aquila è così tra i migliori 44 skater che affronteranno le ultime due gare utili per la partecipazione alle prossime Olimpiadi. E sarà in buona compagnia. Oltre all’azzurro dello Street, infatti, saranno anche Alessandro Mazzara, Alex Sorgente e Lucrezia Zarattini a giocarsi le loro chance nel Park.

“Nonostante i due infortuni alle caviglie che mi hanno causato molti problemi in questa prima fase delle qualificazioni – ha sottolineato Agustin Aquila – sono arrivato a Dubai preparato e pronto a dare tutto me stesso per passare alla seconda parte di stagione con i migliori 44 al mondo. Anche se non siamo riusciti a raggiungere le semifinali per pochissimo, sono super contento e orgoglioso di non essermi mai arreso e di aver lottato sempre fino alla fine. La seconda fase non è certo una passeggiata. Ci aspettano Shanghai e Budapest dove il livello sarà altissimo, ma sono molto fiducioso”. Niente da fare invece per l’altra azzurra in competizione a Dubai. Asia Lanzi è di pochissimo fuori dalle 44 skater che centrano l’accesso ai due appuntamenti di maggio e giugno. La bolognese, 14esima alle passate Olimpiadi di Tokyo 2020, ha chiuso in 29° posizione. “Purtroppo Asia, nonostante abbia fatto il migliore piazzamento della stagione, non accede alla seconda fase di qualifica – ha detto il ct della Nazionale Street, Mattia Restante – Il punteggio in classifica generale frena la sua corsa alle Olimpiadi. Ad ogni modo continuerà il suo percorso nella Nazionale dove ci impegneremo a lavorare sui suoi punti forti e a migliorare sempre per nuove sfide future”.