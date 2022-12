Volley: Piacenza esonera Lorenzo Bernardi, guida della prima squadra affidata a Massimo Botti

Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore di Piacenza. Il club emiliano riporta il comunicato di ringraziamento al mister: “Ringraziamo per per il lavoro svolto e per la professionalità mostrata in queste due stagioni e mezzo alla guida della squadra, la Società fa il più sincero augurio professionale per il futuro“.

La guida della prima squadra, 5^ in SuperLega , è stata affidata a Massimo Botti, affiancato da Matteo De Cecco nel ruolo di secondo allenatore. Il 54enne si era seduto sulla panchina dei Lupi nel settembre 2020, subentrando ad Andrea Gardini, mentre in precedenza aveva allenato Perugia vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa nella stagione 2017-2018. Bernardi non è riuscito a ottenere i risultati che la dirigenza tecnica di Piacenza sperava dopo un mercato faraonico che aveva portato in Emilia Robertlandy Simon, Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli e Yuri Romanò.

Nonostante il successo ottenuto due giorni fa nei quarti di finale di Coppa Italia contro Verona la società ha deciso di interrompere i rapporti con Bernardi. La SuperLega tornerà in scena nel weekend del 7-8 gennaio, Piacenza farà visita a Trento nella sfida tra quarta e quinta forza del torneo.