Nel corso della settima giornata di ritorno del campionato Serie A1 2024/2025 di volley femminile, la zona alta classifica subisce alcuni cambiamenti. Perugia ferma Novara dopo un’intensa partita decisa solo dal tie-break. Le zanzare collezionano così un solo punto, mentre la Milano ne ottiene tre dalla trasferta a Busto Arsizio. La Vero Volley mette così la freccia e passa in terza posizione, alle spalle solo di Conegliano e Scandicci. L’Imoco rimane imbattuta, vincendo in tre set su Chieri, mentre la Savino del Bene ottiene tre punti battendo per 3-1 Bergamo. Successo anche per Vallefoglia, che ha la meglio su Roma, mentre Cuneo batte in cinque set Firenze.

VALLEFOGLIA-ROMA

Vallefoglia trionfa in casa, piegando per 3-0 una Roma che sta vivendo una stagione complessa. Le tigri salgono in cattedra nel corso del primo set, prendendo il largo dopo pochi scambi. La formazione della capitale si trova ben presto all’inseguimento e non riesce ad accorciare le distanze. Il parziale di apertura del match termina per 25-13. Il secondo set si dimostra più equilibrato e Roma riesce a entrare in partita. Le sorti del set si decidono sul finale, con Vallefoglia che dà lo strappo decisivo e chiude i giochi per 25-22. Le romane tornano a faticare nel terzo e ultimo set della partita. Il barlume che si era acceso nel parziale precedente si spegne improvvisamente. Le padrone di casa sfruttano in proprio favore le difficoltà delle avversarie, andando a vincere per 25-14.

PERUGIA-NOVARA

Trionfo casalingo anche per Perugia, che batte per 3-2 Novara. La partita si apre con le padrone di casa in controllo del gioco, mentre le zanzare appaiono in difficoltà. Sul finale, le Black Angels riescono ad allungare con decisione sulle avversarie. Il primo set si chiude per 25-18. Il secondo parziale si dimostra più equilibrato, con Novara che entra in partita e mette in difficoltà le padrone di casa. Nel corso degli scambi conclusivi, è nuovamente Perugia ad avere la meglio, mettendo a terra la palla del 25-22.

La situazione cambia drasticamente durante il terzo set, nel quale la formazione ospite si impone con decisione. Perugia indossa le vesti dell’inseguitrice, senza riuscire ad agganciare le rivali. Novara vince 19-25 e prolunga la partita di almeno un set. Il match non si conclude però nemmeno con il quarto parziale. Le zanzare completano una difficile rimonta, prendendo tra le mani le redini del gioco. Le Black Angels appaiono in difficoltà e disunite rispetto al via dell’incontro. Novara approfitta della difficoltà delle avversarie per firmare il 20-25. Tutto si decide al tie break. Il set aggiuntivo si conclude ai vantaggi, dopo una lotta equilibrata tra le due forze in campo. A spuntarla è Perugia, che mette un punto fermo alla partita siglando il 16-14.

BUSTO ARSIZIO-MILANO

Milano ottiene il successo in trasferta, piegando in tre set Busto Arsizio. La Vero Volley strappa tre punti alle avversarie, dopo una partita che era iniziata con equilibrio. Nel corso del primo set, le monzesi si mantengono in testa, con Busto Arsizio che però dista solo alcune distanze. Sul finale, le padrone di casa cedono alle rivali, che chiudono il parziale per 22-25. Il set successivo si dimostra combattuto e il risultato procede incollato fino agli ultimi scambi. Nei momenti conclusivi, è Monza a emergere a vincere il set per 23-25. La squadra brianzola sale in cattedra durante il terzo e ultimo set, con Busto Arsizio che perde lucidità. Il parziale si conclude con un deciso 16-25.

FIRENZE-CUNEO

La partita tra Firenze e Cuneo si dimostra combattuta, con il risultato che viene deciso solo al tie break e decreta la vittoria delle ospiti. Il primo parziale va nelle mani del Bisonte dopo una lotta punto a punto. Le fiorentine riescono infatti a spuntarla per 25-23. Gli equilibri si spostano nel corso del set successivo, quando Cuneo sale in cattedra ai danni di Firenze. La squadra di casa fatica a tenere il passo delle avversarie e si arrende per 18-25. La situazione cambia nuovamente durante il terzo set, con le ospiti in difficoltà. Firenze ne aprofitta per portarsi in vantaggio e allungare fino al 25-18. Il Bisonte crolla nel parziale successivo, consentendo a Cuneo di pareggiare i conti. Il quarto set si esaurisce velocemente, con le ospiti che ne escono vittoriose per 16-25. Tutto viene deciso dal tie-break. Il parziale aggiuntivo viene domincato da Cuneo, mentre Firenze vive un momento di criticità. La partita termina con l’8-15 della squadra in trasferta.

BERGAMO-SCANDICCI

Scandicci piega Bergamo in un match terminato 1-3. Le padrone di casa controllano il gioco nel corso del primo set, con la Savino del Bene che inizia la partita con alcune incertezze. Il primo parziale della serata si conclude per 25-20. Scandicci aumenta i giri del motore nel corso del set successivo, con Bergamo costretta all’inseguimento. La squadra seconda in classifica allunga sul finale e chiude il set 19-25. Il terzo parziale è combattuto fino ai vantaggi inoltrati. Le due squadre lottano punto a punto, superando di diverse lunghezze il muro dei venticinque punti. Al termine di una serie di scambi dalla grande intensità, Scandicci la spunta per 35-37. Infine, la partita si chiude con il quarto set, anche questo equilibrato. Sul finale, Scandicci riesce a mettere la testa avanti, firmando il 23-25 che vale la vittoria.

CONEGLIANO-CHIERI

Conegliano vince ancora e lo fa piegando Chieri 3-0. La squadra capolista gestisce senza difficoltà il match, partendo dal primo parziale. Al via, Conegliano sale in cattedra, mentre le ospiti inseguono a diverse lunghezze di distanza. l’Imoco non fatica a mettere a terra la palla che vale il 25-18. Il secondo set segue un copione simile a quello utilizzato nel primo parziale: Conegliano si muove in campo con decisione, Chieri fatica a tenere il ritmo. Le padrone di casa collezionano il 25-19. Infine, la partita si chiude con il terzo set, nel quale Conegliano scioglie gli ormeggi e prende il largo, andando a vincere per 25-17.

