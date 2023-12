Virtus Francavilla-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Potenza, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La Virtus è alla ricerca di punti che possano valere lumi di speranza legati alla permanenza in Serie C dopo una prima parte di stagione iper difficoltosa e con tante mancanze dal punto di vista realizzattivo ed anche tecnico. Lo dovrà fare contro un Potenza che rimane al momento nel limbo fra ambizioni o sogni playoff e la voglia di rimanere distante proprio dalla zona rossa. Il match andrà in onda in diretta su Sky Sport 254 e NOW sabato 23 dicembre alle ore 20.45.