Tabellino Empoli-Heidenheim 1-2: gol e marcatori amichevole estiva 2023

L’Heidenheim ha vinto sull’Empoli per 2-1. La partita ha visto i tedeschi in netta superiorità durante il primo tempo, segnando due reti consecutivamente. Il gol del vantaggio è arrivato al 29‘ con Pieringer, seguito dal raddoppio al 44‘ firmato da Pick. Nel secondo tempo, l’Empoli si è presentato più propositivo e dopo diversi tentativi, al 90′, Ekong è riuscito a terminare in gol e a segnare il 2-1, pochi secondi prima del fischio dell’arbitro. Di seguito, il tabellino della squadra italiana:

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Stojanovic, Walukievicz (58′ Ismajli), Luperto, Cacace (77′ Angori); Ranocchia (58′ Henderson), Grassi (77′ Crociata); Baldanzi (77′ Ekong), Fazzini (58′ Haas), Gyasi (70′ Maldini); Caputo (58′ Piccoli). All. Zanetti.

A disposizione: Seghetti, Stubljar; Renzi, Ignacchiti, Marianucci, Kaczmarski.

HEIDENHEIM (4-4-2): Muller; Traoré, Cellar, Gimber, Theuerkauf; Schöppner, Janeš, Sessa, Kulhlwetter; Pick, Pieringer. All. Schmidt.

HEIDENHEIM SECONDO TEMPO: Müller, Busch, Mainka, Siersleben, Föhrenbach, Maloney, Dinkçi, Dovedan, Thomalla, Beste, Kleindienst.

ARBITRO: Ali Mutlu (Beganovic; Guggenmos)

MARCATORI: 40′ Pieringer, 44′ Pick, 91′ Ekong

AMMONITI: Kleindienst