Serie C, Triestina: Attilio Tesser è il nuovo allenatore

La Triestina annuncia l’ingaggio di Attilio Tesser come proprio allenatore per le prossime due stagioni. La squadra militante in Serie C ha infatti reso pubblico il contratto biennale stipulato tra la società alabardata e il tecnico. Per Tesser si tratta di un ritorno sulla panchina della Triestina, dopo l’avventura in Serie B del 2003-2004 e 2004-2005. Le altre novità all’interno dello staff tecnico sono il viceallenatore Mark Strukelj, il preparatore atletico Fabio Munzone, il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula e il collaboratore tecnico Giuseppe Gemiti.