Lazio, dalla Spagna: salta il test con il Barcellona. Al Trofeo Gamper ci sarà il Tottenham

Nella settimana in cui i club di Serie A stanno tornando al lavoro tra raduni e ritiri, anche il programma delle amichevoli è in continua evoluzione. Nel calendario della Lazio, infatti, secondo quanto riportato dai media spagnoli, non ci sarà più il test contro il Barcellona nel Trofeo Gamper, previsto il prossimo 8 agosto. Al posto della formazione biancoceleste, sempre secondo ‘Radio Catalunya’, ci sarà il Tottenham che prenderà parte alla storica coppa che si gioca dal 1966. Attualmente l’unica amichevole di livello internazionale confermata per la Lazio è quella contro l’Aston Villa del 3 agosto.