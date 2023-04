Serie B 2023-24: si inizierà il prossimo 19 agosto

Ci sarà tempo per capire chi non giocherà più la Serie B dell’anno prossimo e chi invece salirà dalla Lega Pro per giocarla. Nel frattempo la Lega di Serie B ha deciso il giorno nel quale inizierà la nuova stagione della categoria cadetta. Il termine fissato è sabato 19 agosto 2023. La gara inaugurale del campionato si potrà disputare, in anticipo, venerdì 18 agosto. Frosinone e Genoa viaggiano verso la Serie A, mentre dalla Lega Pro chi è già sicuro di partecipare alla prossima Serie B è ancora solo il Catanzaro che ha letteralmente ammazzato il campionato del Girone C di Lega Pro.