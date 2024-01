Sci di fondo, Tour de Ski: Diggins domina nell’inseguimento, Ganz l’azzurra migliore

L’anno dello sci di fondo si apre con l’inseguimento in tecnica libera, terza tappa del Tour de Ski. A Dobbiaco, Bolzano, Jessie Diggins taglia il traguardo per prima, competando i 22 chilometri di gara in 58’18”7. La statunitense ha dominato l’intero evento dopo essere partita in testa e conquista il successo con un vantaggio di 46”5 sulla tedesca Victoria Carl, seconda classificata. Il terzo posto viene vinto in volata dalla sciatrice svedese Linn Svahn, 48”2 in ritardo rispetto alla tedesca. La miglior prestazione azzurra è quella di Caterina Ganz, che ha raggiunto il traguardo 33esima in 5’39”4, seguita da Martina Di Centa in 38esima piazza, Anna Comarella 41esima, Federica Sanfilippo in 43esima posizione e 54esimo piazzamento per Nicole Monsorno. Il Tour de Ski lascia Bolzano per raggiungere Davos, dove andranno in scena la tappa del 3 gennaio – una sprint in tecnica libera – e quella del 4 gennaio, che consisterà in un inseguimento in tecnica classica.