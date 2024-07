Parigi 2024 golf, Migliozzi e Manassero al via del torneo maschile: “Pronti a dare tutto”

Anche il golf è pronto ad aprire il suo programma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dall’1 al 4 agosto è infatti previsto il torneo maschile al Le Golf National, teatro della Ryder Cup 2018. Saranno 60 i giocatori in campo, tra cui 8 dei primi 10 del ranking mondiale. In campo anche due italiani, Guido Migliozzi e Matteo Manassero, entrambi alla seconda esperienza in carriera ai Giochi. Grande attesa ovviamente per gli Stati Uniti, che potranno contare addirittura su 4 giocatori in campo tra cui il campione di Tokyo 2020 e recente vincitore dell’Open Championship Xander Schauffele. Con lui anche il numero uno del mondo Scottie Scheffler, Wyndham Clark e Collin Morikawa. Attenzione anche a Rory McIlroy e Shane Lowry, uniti sotto la bandiera irlandese, oltre allo svedese Aberg e al norvegese Hovland così come allo spagnolo Rahm.

I due italiani puntano comunque a far bene in questo contesto di altissimo livello. Sia Manassero che Migliozzi hanno infatti già vinto il stagione sul DP World Tour e sono entrambi in piena corsa per chiudere in top-10 la Race to Dubai del massimo circuito europeo. Giovedì 1 e venerdì 2 Migliozzi giocherà insieme al belga Adrien Dumont de Chassart e al neozelandese Daniel Hillier (partenze ore 10:22 e ore 12:17). Matteo Manassero giocherà con il colombiano Camilo Villegas e con il cinese Yuan Yechun (ore 10:55 e ore 9:00). La formula di gioco sarà quella consueta sulle 72 buche, ma non è previsto il taglio di metà gara.

“Abbiamo voglia di cominciare, ci siamo preparati al massimo e vogliamo dare tutto fino all’ultimo giro – spiega Migliozzi, che sul percorso parigino ha vinto l’Open de France nel 2022 – Ho ricordi bellissimi qui, ora c’è il clima olimpico e sono determinato.” Gli fa eco anche Manassero, che quest’anno è tornato a vincere sul tour dopo oltre dieci anni e momenti di grande difficoltà: “L’ultimo periodo è stato molto intenso, con tante soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare, con Guido formiamo una bella coppia e sono ottimista. Conosco bene il campo, è selettivo e richiederà il meglio di ogni giocatore. Sono pronto per dare il tutto per tutto.”