Juventus-Lecce: Bremer torna al centro della difesa, Allegri pensa al tandem Di Maria-Vlahovic

La Juventus di Massimiliano Allegri ha svolto la rifinitura in vista del match casalingo di campionato di domani contro il Lecce. In conferenza stampa della vigilia tecnico si è detto soddisfatto di aver raggiunto quota 60 punti più che essere rammaricato per aver fatto un solo punto nelle ultime quattro giornate. Qualche indicazione sulla possibile formazione che scenderà in campo domani è emersa. In difesa ci sarà il ritorno di Bremer mentre ad accomodarsi in panchina sarà Alex Sandro. A centrocampo possibile che Rabiot riposi o comunque parta dalla panchina, il calciatore francese sarebbe solamente alla seconda panchina dopo quella del 4 gennaio scorso a Cremona. In attacco, infine, ci sono possibilità che contro il Lecce tornino titolari sia Di Maria, lasciato a casa contro il Bologna per un problema ad una caviglia, sia Vlahovic, entrato solo nel finale della gara del Dall’Ara.