Probabili formazioni Lazio-Sassuolo: trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo, match della trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 3 maggio nella cornice dello stadio Olimpico. Potrete seguire il match su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida imperdibile e che può decidere il cammino degli uomini di Sarri verso il secondo posto. Ecco le mosse di formazione del tecnico ex Napoli e di Alessio Dionisi.

LAZIO – Immobile guida l’attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. Cataldi in regia, Milinkovic Savic e Luis Alberto le mezzali. Nessun dubbio in difesa: Romagnoli è squalificato, tocca a Patric.

SASSUOLO – Berardi dovrebbe partire titolare. Defrel guiderà l’attacco con Pinamonti squalificato. Laurienté sicuro di una maglia a sinistra. Obiang in regia, visto che M. Lopez è squalificato.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

Lazio (4-3-2): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Obiang, M. Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

Ballottaggi: M. Henrique 60% – Harroui 40%, Erlic 60% – Ferrari 40%

Indisponibili: –

Squalificati: Pinamonti, M. Lopez