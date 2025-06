Le dichiarazioni di Gabriele Gravina ai microfoni sul nuovo ct dell’Italia: le ultime sul prossimo prescelto.

Le ultime partite della nazionale italiana rivelano un quadro tutt’altro che armonico. Con la sconfitta per 3-0 subita all’Ullevaal Stadion in Norvegia, infatti, gli Azzurri arrivano al capolinea e questo si traduce nell’addio di Luciano Spalletti. L’ex campione d’Italia 22/23, dopo una lunga conversazione con il presidente Gravina, fa i bagagli e dice addio alla nazionale. Un addio a lungo discusso ma condiviso da ambedue le parti.

I retroscena di questo addio rivelano un divorzio consensuale. Luciano Spalletti va via rinunciando anche ad un anno di stipendio. E poi the last dance, Italia-Moldavia. L’allenatore di Certaldo chiede ai suoi di vincere l’ultima partita insieme e così è stato. Chiude dignitosamente con un bel 2-0. L’idea del post Spalletti era Claudio Ranieri che, dopo la parola data alla dirigenza giallorossa, rifiuta l’offerta. E ora, una storia tutta da scrivere, come ha svelato anche il presidente Gravina.

Italia, le parole di Gravina sul prossimo ct

Si sa, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Dopo i saluti con Spalletti e il no di Ranieri, la nazionale italiana si ritrova infatti ora a dover fare una ricerca dettagliata e approfondita su chi sarà il prossimo erede che siederà sulla panchina tricolore. E il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è fermo sull’importanza del concetto di progettualità.

“Non ci sono novità sul ct, l’unica novità è che stiamo studiando. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti” e poi ancora “Al di là dei nomi vogliamo capire se c’è un progetto nuovo”.

Così il presidente Gravina si esprime sulle ultime vicende che hanno colpito la Nazionale a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza.

Italia, le parole di Gravina su Spalletti

Il presidente della FIGC ha poi proseguito parlando di Spalletti. “Provo un sentimento di grande amarezza. Il nostro mondo vive anche di sentimenti e io devo essere sincero con Luciano ho uno splendido rapporto e si è rafforzato in questi giorni”. Gravina ha poi chiosato dicendo: “Quando si rompe un vincolo così legato alla quotidianità a me ha amareggiato: è stato vittima e destinatario di attacchi“.

Il desiderio di incontrare un commissario tecnico che abbia un programma concreto, è ora l’idea principale di tutta la dirigenza. Il sogno del Mondiale rimane vivido e intenso, ma un leader è ora più necessario che mai.