A causa del fatto che lo stadio Giuseppe Meazza sarà occupato per i giochi di Milano-Cortina, la sfida di Serie A tra Milan e Como del prossimo 8 febbraio potrebbe essere giocata in Australia.

Milan-Como, gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A 2025-26, potrebbe disputarsi a Perth, in Australia. L’ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall’estero per ospitare l’incontro in calendario il prossimo 8 febbraio, data nella quale, lo stadio Giuseppe Meazza sarà occupato per i Giochi di Milano-Cortina.

Per rendere possibile la trasferta australiana, che rappresenterebbe la prima volta in cui una gara di un campionato viene disputata all’estero, servirà tuttavia soprattutto il via libera della Fifa. Che a ottobre dello scorso anno ha istituito un gruppo di lavoro per aggiornare le norme relative alle gare dei vari campionati da disputare all’estero.

Novità in merito sono attese nei prossimi mesi, a fronte di quello che potrebbe diventare un precedente clamoroso.