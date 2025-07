MotoGP, Marquez si conferma il re del sabato anche a Brno: chiude davanti ad Acosta e Bastianini, Bagnaia settimo.

L’ultimo weekend di MotoGP prima della lunga pausa estiva è a Brno, dove il meteo incerto ha cambiato sin da subito le carte dei piloti chiamati a scendere in pista. La giornata di oggi, che aveva visto Pecco Bagnaia fare la sua prima Pole stagionale, vede ancora una volta la vittoria di Marc Marquez nella Sprint – la numero undici su dodici totali – a conferma di una supremazia dilagante.

Salgono sul podio anche le due KTM di Pedro Acosta, che per qualche giro vive il brivido di poter conquistare la medaglia d’oro, e di Enea Bastianini, rientrato in splendida forma dopo la sosta in ospedale dello scorso fine settimana.

MotoGP, sabato complicato per le Ducati: Bagnaia chiude settimo

Non è stata una giornata facile per le due Ducati, che hanno dovuto fare i conti con la pressione delle gomme che ha inevitabilmente condizionato la gara. Entrambi i piloti sono stati costretti a guardarsi indietro e a farsi sorpassare per rientrare nei limiti. Marquez riuscendo a riacciuffare Acosta – nonostante l’investigazione che non ha portato alcuna penalità. Bagnaia dovendo accettare, invece, il settimo posto.

Il pilota torinese esce ancora una volta scontento in questa stagione, nonostante una mattinata che sembrava avergli infuso una grande fiducia. È già tempo di cambiare pagina: Bagnaia ci riproverà domani nella gara lunga, vista la partenza dalla prima posizione.

Di seguito l’ordine d’arrivo della gara Sprint in Repubblica Ceca:

1 M. Marquez 19’05.883

2 P. Acosta +0.798

3 E. Bastianini +1.324

4 M. Bezzecchi +1.409

5 F. Quartararo +2.292

6 R. Fernandez +3.358

7 F. Bagnaia +3.648

8 J. Zarco +3.920

9 P. Espargarò +4.748

10 B. Binder +5.902

11 J. Martin +6.000

12 J. Miller +6.379

13 M. Oliveira +7.081

14 F. Aldeguer +7.612

15 L. Marini +8.681

16 A. Ogura +8.992

17 A. Marquez +9.404

18 A. Rins +9.871

19 J. Mir +11.487

20 F. Di Giannantonio (ritiro)

21 T. Nakagami (ritiro)

22 A. Fernandez (ritiro)