Atp Gstaad 2023: Kecmanovic si salva contro Bergs, avanti Ramos e Cachin

Nella giornata di oggi si sono giocati i quarti di finale valevoli per l’Atp 250 di Gstaad, in Svizzera. Kecmanovic soffre ma si salva al terzo set contro il qualificato Bergs. 6-4 3-6 7-5 il punteggio a favore del serbo che nel terzo set era sotto di due break, 4-1 e servizio per il belga, ma è riuscito in un miracoloso recupero togliendo la battuta all’avversario tre volte nei successivi quattro turni. In semifinale incontrerà Ramos-Vinolas, che ha battuto in rimonta il peruviano Varillas con il punteggio di 6-7(2) 6-1 6-4. Lo spagnolo sta trovando continuità dopo un inizio di stagione disastroso, che lo ha visto scendere fino all’80ª posizione del ranking. Due sorprese saranno avversarie nell’altra semifinale con Cachin e Medjedovic che si giocheranno un posto in finale. L’argentino ha battuto in due set, 6-3 6-3, Munar, reduce dalla grande vittoria contro il padrone di casa Wawrinka. Il serbo, numero 180 della classifica Atp, si è sbarazzato a sorpresa della testa di serie numero 4 Hanfmann in due set, 6-3 6-3, in neanche un’ora e mezza di gioco. Entrambi sono a caccia del primo titolo Atp e domani si sfideranno per accedere all’ultimo atto del torneo svizzero.