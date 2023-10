FIBA Europe Cup: Varese e Brindisi sconfitte durante la seconda giornata

Brindisi e Varese perdono nella seconda giornata di FIBA Europe Cup. La prima squadra ha incontrato gli estoni della Kalev/Cramo, perdendo 76-70. I biancorossi invece si sono scontrati con i tedeschi del Gottingen, ma ne sono usciti perdenti per 91-79. Nella prossima giornata, Varese incontrerà lo TSU Tbilisi, mentre il Brindisi dovrà sfidare il Nes Ziona.

Il Brindisi perde ancora in Europe Cup. Nella sfida contro gli estoni del Kalev/Cramo, partita valida per la seconda giornata del Gruppo F, il Brindisi viene sconfitto 76-70. Tra tutti, è Kovliar a farsi notare, con un bottino di 21 punti. In un momento della partita, il Brindisi riesce anche a salire in vantaggio sul 37-40, ma poi gli avversari hanno avuto la meglio nell’ultimo quarto, quando la squadra italiana non ha più trovato la forza di rispondere agli assalti. Niente da fare anche per Varese, che dopo la vittoria ottenuta nella partita d’esordio, perde durante la seconda giornata del Gruppo I. Contro il Gottingen, i biancorossi si devono arrendere ad uno schiacciante 91-79. Serata nera per gli italiani e non solo per il punteggio: durante la partita non hanno messo a segno nemmeno una tripla. Giornata da dimenticare per le due squadre.