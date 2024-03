F1, gara GP Arabia Saudita 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 si prepara per il secondo round stagionale del 2024. Dopo il Bahrain, il Circus vola in Arabia Saudita per il Gran Premio che si correrà sul circuito cittadino di Jeddah. Anche questo fine settimana la gara si terrà sabato, con il weekend che inizierà il 7 e si concluderà il 9 marzo. Il via della corsa è previsto per le 18:00 italiane e sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Sarà disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e su NOW. In alternativa, Sportface.it vi fornirà la diretta testuale dell’intero evento.