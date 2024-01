Cagliari, Ranieri: “Abbiamo reagito bene, ma serve rimanere più tranquilli”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro il Torino: “La squadra ha un grande spirito e ha saputo reagire. Se avessimo giocato come gran parte del primo tempo, oggi saremo tornati a casa con quattro gol subiti. I ragazzi sono stati bravi a riprendersi e le abbiamo tentate tutte per pareggiare. Devo ringraziare questi ragazzi perché non mollano mai. Ci sta non riuscire a riprendere certe partite come avvenuto in altre occasioni. Questo tipo di partite ci capitano spesso e i ragazzi alla fine erano molto provati. Anche contro il Bologna abbiamo subito il primo gol e poi ci siamo sciolti. Oggi abbiamo reagito bene dopo lo svantaggio, rischiando di pareggiare. Proprio allo scadere del primo tempo abbiamo preso il secondo gol. Molte volte siamo troppo frenetici. Io ripeto sempre di stare più tranquilli negli ultimi trenta metri. Sono mali congeniti che dobbiamo eliminare se vogliamo rimanere in Serie A. In difesa commettiamo spesso errori inspiegabili. Con questo spirito sono certo che lotteremo fino alla fine ed è quello che ho detto ai ragazzi dopo la partita“.