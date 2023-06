Basket, Miro Bilan è il nuovo centro della Pallacanestro Brescia

La Pallacanestro Brescia comunica di aver raggiunto un accordo biennale con il centro croato Miro Bilan, che nell’ultima stagione ha disputato il campionato greco e la Basketball Champions League con la maglia del Peristeri. Già visto in Italia con la maglia della Dinamo Sassari per ben 2 stagioni e mezzo, Bilan ha fatto registrare le medie di 12.6 punti e 8.3 rimbalzi in campionato e 11.4 punti con 7.1 rimbalzi e 2.6 assist in BCL. Miro ha deciso di accettare la proposta di Brescia e diventare a tutti gli effetti una delle nuove pedine a disposizione di coach Alessandro Magro. “Sono molto felice e contento di unirmi alla Pallacanestro Brescia. Dopo aver vinto la Coppa Italia la scorsa stagione, il club e il sottoscritto hanno l’ambizione di tornare tra i primi 4 club in Italia e conquistare l’accesso a una coppa europea. Sono contento di tornare in Italia e non vedo l’ora di misurarmi con nuove sfide”, queste le sue parole.