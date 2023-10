Atalanta U23-Albinoleffe oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Il primo grande derby della stagione fra Atalanta Under 23 ed Albinoleffe che se la vedranno sabato 7 ottobre alle ore 18.30. Un match importante per entrambe le squadre che navigano nelle zone medio basse della classifica del Girone A della Lega Pro e che vogliono entrambe salvarsi senza nessuna ansia. La partita sarà in diretta su Sky Sport DUE 8252) oltre ad essere visibile sulla piattaforma di Now Tv.