Sarà un Natale amaro per Alessandro Nesta: l’ormai ex tecnico del Monza è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta arrivata contro la Juventus, lasciando il club brianzolo solo pochi mesi dopo il suo arrivo.

Dopo l’ottima stagione alla guida della Reggiana, la leggenda di Milan e Lazio non è riuscita a ripetersi anche in Serie A alla guida del club di Adriano Galliani. L’amministratore delegato biancorosso ha tutelato il tecnico finché ha potuto, ma l’ennesimo ko stagionale ha portato inevitabilmente ad un epilogo drastico e infelice. Nesta lascia il Monza e la Serie A dopo diciassette partite, con soli dieci punti conquistati frutto di una vittoria, sette pareggi e nove sconfitte. Un bottino magrissimo che ha relegato il club all’ultimo posto in classifica, a cinque punti dal Verona che si trova quartultimo. Il Monza necessitava di un’inversione di rotta, ed il cambio è diventato inevitabile dopo la vittoria della Juventus in casa biancorossa, un 2-1 firmato da McKennie e Nico Gonzalez che ha portato all’esonero di Nesta.

“AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro“. Questo il comunicato con cui Adriano Galliani e tutto il club hanno salutato l’ormai ex tecnico. Poche ore dopo è arrivato l’annuncio del nuovo allenatore, che è una vecchia conoscenza proprio di Galliani.

Bocchetti alla guida del Monza: contratto fino al 2027

Al posto di Alessandro Nesta è stato scelto Salvatore Bocchetti. Ad annunciarlo direttamente la società brianzola con un comunicato e una foto del nuovo allenatore insieme ad Adriano Galliani. “AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027“.

Un contratto importante che dimostra anche la fiducia riposta in Bocchetti da parte di tutta la società, che spera di emulare quanto successo con Raffaele Palladino: un allenatore quasi esordiente, arrivato dopo un inizio difficile sotto la gestione Stroppa,c ha poi fatto le fortune del Monza.

Bocchetti ha allenato per un solo mese il Verona nella stagione 2022/2023 dopo l’esonero di Cioffi, prima di affiancare Zaffaroni fino al termine della stagione. Durata dovuta alle restrizioni legate alla mancanza di patentino UEFA pro, necessario per allenare in Serie A e che è derogabile per un solo mese. Esperienza felice per Bocchetti, soprattutto nella seconda parte di stagione, con lo spareggio vinto con lo Spezia che ha permesso agli scaligeri di restare in Serie A.

Bocchetti è anche una vecchia conoscenza di Galliani, dato che nel 2015, in uno degli ultimi Milan di Berlusconi, l’ex difensore indossò la maglia rossonera per sei mesi in prestito dallo Spartak Mosca.