Scherma, weekend europeo a Foggia: in diretta su “Assalto” il Circuito Under 23 di sciabola
Arriva il secondo appuntamento della stagione della Federazione Italiana Scherma: programma e orari degli appuntamenti.
Secondo appuntamento stagionale, domani e domenica (25 e 26 ottobre), in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Il nuovo canale che trasmette le competizioni della Federazione Italiana Scherma, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface TV, proporrà live da Foggia le fasi più avvincenti della tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di sciabola.
Programma e orari degli appuntamenti
Domani (sabato 25) il collegamento si aprirà alle ore 15.40 per seguire tutti i match dei quarti di finale e, a seguire, le semifinali e la finale della gara maschile.
Domenica 26 ottobre, invece, la diretta inizierà alle ore 15.00 con la prova femminile: anche per la competizione delle sciabolatrici saranno trasmessi live tutti gli assalti a partire dal tabellone delle “top 8”.
“Assalto – La TV della Scherma” prosegue così la sua ricca programmazione (QUI il palinsesto completo degli eventi in diretta) che accompagnerà gli appassionati per vivere le emozioni delle pedane nella stagione 2025/2026.