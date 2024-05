Scherma, primo sigillo in Coppa del Mondo per Guillaume Bianchi: trionfa a Hong Kong

Il fioretto italiano continua a dominare a livello internazionale. Anche nella tappa di Hong Kong della Coppa del mondo di scherma arriva un oro dal torneo maschile, grazie al primo successo nella competizione di Guillaume Bianchi. Un torneo da incorniciare e una giornata da ricordare per il 26enne, che nell’atto decisivo della gara odierna si è imposto per 15-10 sul nipponico Shikine. Ma la vittoria di prestigio è anche quella giunta in semifinale ai danni del connazionale e campione del mondo in carica Tommaso Marini, battuto con un netto 15-3. Per l’iridato mondiale c’è comunque la decima medaglia in Coppa del Mondo. Due azzurri sul podio, quindi, al termine di una prova come sempre positiva per i nostri atleti con Filippo Macchi e Davide Filippi che hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto. Piazzamenti tra i “top 16” anche per Giulio Lombardi (14°) ed Edoardo Luperi (16°). Più indietro, 21° Francesco Ingargiola dopo la sconfitta al secondo turno, 35° Alessio Foconi e 51° Federico Pistorio, entrambi eliminati all’esordio.

I RISULTATI

Finale

Bianchi (ITA) b. Shikine (Jpn) 15-10

Semifinali

Bianchi (ITA) b. Marini (ITA) 15-3

Shikine (Jpn) b. Llavador (Esp) 15-14

Quarti di finale

Bianchi (ITA) b. Lee (Kor) 15-13

Marini (ITA) b. Louie (Usa) 15-11

Shikine (Jpn) b. Macchi (ITA) 15-7

Llavador (Esp) b. Filippi (ITA) 15-6

Ottavi di finale

Shikine (Jpn) b. Lombardi (ITA) 15-10

Macchi (ITA) b. Luperi (ITA) 15-9

Filippi (ITA) b. Cheung (Hkg) 15-14

Bianchi (ITA) b. Lefort (Fra) 15-1

Marini (ITA) b. Loisel (Fra) 15-10

Sedicesimi di finale

Lombardi (ITA) b. Im (Kor) 15-12

Luperi (ITA) b. Tolba (Egy) 15-4

Macchi (ITA) b. Chen (Chn) 15-11

Filippi (ITA) b. Mo (Chn) 15-14

Bianchi (ITA) b. Kim (Kor) 15-6

Louie (Fra) b. Ingargiola (ITA) 15-13

Marini (ITA) b. Chastanet (Fra) 15-3

Trentaduesimi di finale

Lombardi (ITA) b. Kahl (Ger) 15-9

Luperi (ITA) b. Guo (Chn) 15-5

Macchi (ITA) b. Baba (Jpn) 15-14

Filippi (ITA) b. Emmer (Usa) 15-13

Bianchi (ITA) b. Jakubowski (Pol) 15-6

Ingargiola (ITA) b. De Greef (Bel) 15-6

Iimura (Jpn) b. Foconi (ITA) 15-12

Loisel (Fra) b. Pistorio (ITA) 15-4

Marini (ITA) b. Bosnic (Aus) 15-7